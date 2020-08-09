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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: مشروع قانون «صندوق الطوارئ» يساهم في إنهاء قوائم الانتظار

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:07 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
عائشة حسن
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أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى من خلال استدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصحة إلى المواطنين في مجال العلاج والتأهيل.

ولفتت فهيم، في بيان لها، أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج لأذرع دعم عدة لتقوم بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، منوهة أن مشروع القانون سيدعم ملف شراء الأدوية وتمويل المستشفيات بالأدوية اللازمة، لاسيما الحكومية والتي تحتاج لمخزون متواصل من الأدوية لصرفها للمرضى المحتاجين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم في تقديم التمويل اللازم لحالات الحوادث الكبرى، وكذلك حالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، منوهة أن التمويل العامل الأساسي لإنهاء أزمات تلك الملفات، وفكرة المشروع ستضع الآليات والموارد اللازمة لإتاحة التمويل لسد احتياجات كل هذه الملفات.

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