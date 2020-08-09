وزير الاقتصاد اللبناني يتقدم باستقالته

أفادت قناة MTV اللبنانية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة يتجه نحو الاستقالة من الحكومة على إثر انفجار مرفأ بيروت.وأفاد موقع النشرة اللبناني بأن نعمة سيتوجه بالاستقالة من الحكومة ظهر اليوم الأحد.وفى وقت سابق من اليوم أعلنت وزيرة الاعلام اللبنانية استقالتها من الحكومة.