أندريه زكي بعظته الأولى: السيسي لعب دورًا هامًا في الحفاظ على مصر

ألقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته وأولى مشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، وبعد فترة تعليق لكافة الخدمات والأنشطة الروحية تجاوزت أربعة شهور.وقال رئيس الإنجيلية: "أهنئكم بعودة العبادة الجماعية، ونشكر الله على عودة العبادة، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لعب دورًا هامًّا فى الحفاظ على مصر، وأشكر الحكومة وكل أطباء مصر على كل القرارات التي اتخذوها لنصل إلى ما نحن فيه الآن".وأضاف "إن قرار تعليق اجتماعات العبادة الجماعية لم يكن سهلًا، ولكننا في ظل هذه الظروف الصعبة التي مررنا بها كان لدينا ورجاء في قدرة الله ومعونته، وكنا نثق أن الله لا يجرب بالشرور والأمراض".وتابع "إننا تابعنا بحزن شديد ما حدث في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام الماضية، وتواصلت مع رئيس الطائفة الإنجيلية فى لبنان وعدد من كنائس لبنان فأخبروني أن الأمر مفجع. نصلي من أجل لبنان أن ينهض من جديد ولشعب لبنان أن يسانده الله في هذه الظروف". وأضاف "أن هناك تحديات كثيرة بسبب الفيروس منها الخوف من المرض والموت لندرك بعدها ماذا فعل هذا الفيروس الصغير بالإنسان".