السيطرة على حريق شقة بالوراق

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في اندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة الوراق بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها.وتبين من خلال الفحص والتحري أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.ورجحت التحريات والمعاينة، أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.