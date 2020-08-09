كاتبة لبنانية: السلطة القائمة معادية للشعب

قالت الكاتبة الصحفية اللبنانية أسماء وهبة، إن استقالة كتلة "حزب الكتائب" بالبرلمان لها دلالة معنوية، حيث تشكل استجابة من أحد التيارات السياسية للمطالب الشعبية واحتجاجًا على الأداء السيء للسلطة الحالية.وأضافت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن السلطة القائمة سواء المتمثلة في الرئاسة أو مجلس النواب أو الحكومة، هي سلطة معادية للشعب.وأكدت، أنه لم تتشكل لجنة إغاثة طارئة تطلع اللبنانيين على ما يحدث يوميًا، بعد نشوب هذه الكارثة الكبيرة في بيروت، مما يؤكد أن هذه الحكومة فاشلة.وأوضحت، أن مجلس النواب فاقد للشرعية والمشروعية، لذلك استقالته ليست تهربًا من المسئولية، ويجب أن تضغط المعارضة الشعبية بإقناع تيار المستقبل وتكتل القوات اللبنانية وباقي المستقلين للاستقالة، حتى يسقط البرلمان ويفقد مشروعيته.وتابعت: "نريد إسقاط مجلس النواب كاملًا لأنه مجلس فاقط للشرعية ومعادي للشعب اللبناني ومساند للسلطة".