«مرور إسنا» يشن حملة بكورنيش النيل لضبط المخالفين ومنع التزاحم المرورى

قامت وحدة مرور إسنا جنوب محافظة الأقصر، بشن حملة بشارع كورنيش النيل لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين، وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور ومنع وقوف المركبات بجميع أنواعها لعدم التكدس والازدحام المروري.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام ياسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتعليمات العقيد حاتم حمدون نصر، مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، بضرورة عودة الانضباط بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، والقضاء على ظاهرة القيادة المخالفة.وقاد الحملة النقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا، ومعاونة الأمين علي عبدالهادي والأمين عبدالحميد جمعة، والأمين علي بطيخ وعدد من أفراد المرور، وذلك لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون ولوائح المرور علي جميع السائقين وضبط المخالفين منهم.