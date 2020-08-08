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انهيار منزل قديم دون وقوع إصابات فى قنا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:26 م
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا
قنا: إسلام البكري
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شهدت قرية دندرة مساء اليوم انهيار منزل، مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد انهيار منزل فى قرية دندره، مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

تبين أن، المنزل ملك لـ بحبح فكرى الحباظى "كاتب ومؤرخ" يقيم به مع 5 من أفراد أسرته، وأسفر الإنهيار عن تلف محتويات المنزل التي سقطت تحت أنقاض المنزل المنهار.

وقال بحبح الحباظى، خلال المحضر إن المنزل انهار على كل محتوياته وأكثر من 2000 كتاب حصيلة رحلة طويلة من البحث والتعب من أجل التأريخ والتوثيق للأحداث التى شهدتها قنا وصعيد مصر عبر العقود الأخيرة، فضلا عن التأريخ لأهم الشخصيات العامة والبرلمانية التى عاشت فى قنا والصعيد.

و أضاف الحباظى، بأن أسرته كلها كانت خارج المنزل أثناء انهيار المنزل، بعضهم فى عمله والآخرين لدى أقاربهم، ما أدى إلى نجاتهم من الوقوع تحت أنقاض المنزل.
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا

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