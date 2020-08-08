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«أزرق أبيض» يهاجم «الليكود» بعد إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:19 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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أكد حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الذي يتزعمه بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، منذ قليل، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة لن يعقد في موعده الذي كان مقررا غدا الأحد.

وقال حزب جانتس: "جلسة الحكومة لن تعقد، غدا، بسبب إصرار الليكود على عدم تنفيذ اتفاق الائتلاف، وعدم المصادقة على لوائح الحكومة التي تضمن استقرارها"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلن حزب الليكود الإسرائيلي، عن إلغاء الاجتماع الأسبوعي، غدا، بسبب رفض "أزرق أبيض" الموافقة على مناقشة خطة المساعدات المالية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ويطالب الليكود بمناقشة خطة المساعدات المالية الذي قدمها نتنياهو، والتي تبلغ 8.5 مليار شيكل، فيما رفض مناقشة وتمرير اللائحة الداخلية للائتلاف الحكومي، الذي قدمها "أزرق أبيض".

وتأتي تلك المواقف من الحزبين كمكايدات سياسية، بسبب الخلاف بين نتنياهو، وجانتس، على الميزانية العامة، إذ يصر الأول على تمرير الميزانية لمدة عام واحد، بينما يرى الثاني أن يتم تمريرها لعامين.

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