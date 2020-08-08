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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل لبناني يكشف تفاصيل جديدة حول سفينة «نترات الأمونيوم»

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:41 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أحمد عبد العزيز
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قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني محمد صالح الرز، إن الحرب اللبنانية والغزو الإسرائيلي للبنان لم يفعلا ما أحدثه انفجار مرفأ بيروت، موضحا أن بيروت أصبحت أول عاصمة منكوبة في العالم.

وأضاف، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وضع لبنان أصبح منهار اقتصاديا واجتماعيا، والسوق السوداء تسيطر على كل مناحي الحياة في بيروت، لافتا إلى أن التوغل التركي في الساحة اللبنانية أصبح كبيرا جدا.

وحول انفجار مرفأ بيروت، قال إن السفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم خرجت من جورجيا ورست في تركيا وخرجت منها إلى بيروت وكان من المفترض أن تتوجه تلك الشحنة إلى موزمبيق.

وتابع: "عندما وصلت السفينة مرفأ بيروت، أبلغ قبطانها إدارة المرفأ أن السفينة بها ثقوب وتحتاج فترة من الوقت للإصلاح، وبقيت السفينة لمدة شهرين ولم تستطع الإصلاح".

وواصل: "المرفأ طلب دفع رسوم إضافية نظرا لتوقف السفينة في المرفأ قرابة الشهرين، فرفض صاحب السفينة دفعها ورفع الأمر لقاضي الأمور المستعجلة، وأصدر قرار بحجز السفينة وتفريغ الحمولة كبديل عن الرسوم، وبعد شهرين سمح للقبطان والسفينة بمغادرة لبنان وتسربت المياه إلى السفينة بعدها وغرقت، ولم تعرف الجهة التي باعت نترات الأمونيم من جورجيا، ولا التي اشترت في موزمبيق، ولا لماذا أصدر قرار بالإفراج عن القبطان والسفينة".

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