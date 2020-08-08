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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بنيوزيلندا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:27 م
انتخابات
انتخابات
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شهدت نيوزيلندا انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، منذ قليل، في تمام 10 مساءً، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

وتعتبر نيوزيلندا، هي أول دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، لاختلاف التوقيت بين مصر ونيوزيلندا، الذي يتجاوز 9 ساعات تقريبًا.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020 للهيئة الوطنية للانتخابات على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة، والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

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