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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الليبي» يبحث مع مسئولين أمريكيين سبل وقف دائم لإطلاق النار

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:12 م
يوسف العقوري
يوسف العقوري
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ذكر مجلس النواب الليبي أن رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، بحث هاتفيًا مع مسؤولين أمريكيين برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللواء ميجيل كوريا والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن الاتصال تناول سبل دعم الاستقرار في ليبيا، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح، واستئناف تصدير النفط.

وجدد العقوري التأكيد على أهمية استقرار ليبيا لجميع دول المنطقة، وعلى الدور الأمريكي لدعم مسيرة السلام، مشددًا على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأهمية استئناف تصدير النفط بشرط أن تصرف عائداته بعدالة وشفافية ولصالح جميع الليبيين.

ولفت البيان إلى تأكيد الجانب الأمريكي على أهمية دور مجلس النواب لحل الأزمة بصفته الجهة الشرعية وعلى دوره الرئيسي في الحوار السياسي وعلى ضرورة أن يعمل الليبيون معًا من أجل القضاء على التواجد الأجنبي في بلادهم.

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