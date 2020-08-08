صحف موالية لـ أردوغان: الليرة تتعرض لمؤامرة كونية

8.64 ليرة تركية.



وأثارت تصريحات أردوغان، يوم الجمعة الماضي، بعد أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا، السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط رفاهية الأتراك بمبيعات الثلاجات والغسالات خلال تعليقه على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، متجاهلًا بذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر وكذلك انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

سخر رواد التواصل الاجتماعي في تركيا من الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصهره ووزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، حيث أكدت هذه الصحف أن هناك مؤامرة كونية ضد الليرة التركية، وأن الأمور تسير على ما يرام في عهد السلطة الحاكمة برئاسة أردوغان.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا صورة لعناوين مانشيتات الصحف الموالية للرئيس التركي أردوغان، منها جرائد «أكيت، وميليت، وحرييت، وأكشام، وستار»، التي سلطت جميعها الضوء على قضية الليرة التركية، بزعم وجود مؤامرة كونية ضد الليرة والرئيس التركي أردوغان، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.يذكر أن هذه الصحف الموالية للرئيس أردوغان، اشتراها رجال الأعمال الموالون لأردوغان، حيث يحصلون وحدهم دون غيرهم على كافة مناقصات مشاريع البناء الحكومية التي تقدر قيمتها بمليارات الليرات.وتشهد الليرة التركية حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية بشكل ملحوظ، ووصل سعر الدولار، الجمعة الماضي، إلى 7.30 ليرة تركية، بينما تراوح سعر اليورو بين 8.63 و