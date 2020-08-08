سيد علي: العالم كله لعب في لبنان إلا مصر

قال سيد علي إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال منذ 1976 قولته الشهيرة: "ارفعوا أيديكم عن لبنان" لافتًا إلى أن العالم لو استمع إلى السادات لكان لبنان أغنى وأجمل دول العالم.أضاف سيد، خلال تقديم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن العالم كله لعب في لبنان إلاّ مصر.وأعرب سيد علي عن استيائه من أن يكون الرئيس ماكرون هو الرئيس الأول الذي تطأ قدمه لبنان في ظل الكارثة التي يمر بها: "كان منظر مهين".وأكد أن مصر كانت موجودة بقوة منذ اللحظة الأولى للأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات بضرورة توافر أي شيء يحتاجه لبنان: "لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدًا".