سعد الدين الهلالى يوضح مهام مجلس الشيوخ

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن من يتقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ لابد أنه يرى في نفسه صلاحية لهذا المكان، مشددًا على ضرورة أن يختار الشعب الأصلح.وبين سعد الدين الهلالي، خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، مهام عضو مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنها تشمل دراسة واقتراح ما يكفل بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى، ويجب أن يكون لمجلس الشيوخ فروع في كل قرية ومركز، والمهمة الثانية تقديم الرأي في الخطة العامة، وتعديل التشريعات، وإقرار المعاهدات الدولية التي تمس الأمن القومى.وتابع: "الشعب يفوض أمره لله سبحانه وتعالى ويدخل للإدلاء بصوته لكى يختار المناسب لمجلس الشيوخ، وعلى كل مواطن أن يعرف مهمة عضو مجلس الشيوخ، وأن يختار من يقوم بهذه المهام، ومن يخون الأمانة ناخبا أو مرشحا فليس للشعب إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل".