إصابة سهير زكي في العمود الفقري

رغم أن سهير زكي اعتزلت الرقص منذ نحو 37 عامًا إلا أن جمهورها ما زال يتذكرها من خلال مشوار فني ثري قدمته خلال سنوات طويلة في الرقص الشرقي."الدستور" علمت من أحد المصادر أن الراقصة المعتزلة سهير زكي تعرضت لإصابة في العمود الفقري منذ فترة قصيرة وتتلقى العلاج حاليا في منزلها بأحد المنتجعات السكنية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.يذكر أن سهير زكي اعتزلت الرقص الشرقي في عام 1983 وتفرغت لحياتها الأسرية بعد زواجها من المصور الكبير محمد عمارة تاركة ورائها تاريخ فني كبير محققة خلاله شهرة واسعة من خلال مشاركتها فى العديد من الأفلام المصرية، وتقربها من الرؤساء السابقين مثل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات.