التحقيق في اتهام شاب بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة بالجيزة

تجرى مباحث الجيزة تحريات مكثفة، فى واقعة اتهام شاب باستدراج طفلة، ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اتهام شاب بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة، وذكرت المجني عليها، البالغة من العمر ما يقرب من 8 سنوات، أن المتهم استدرجها بحجة مساعدتها على الحصول على وجبة طعام لوالدتها المتسولة، واستدرجها إلى منطقة المقابر، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنها استغاثت، وسمع صراخها شخصان تمكنا من إنقاذها وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.