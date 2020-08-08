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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 والمصابين لـ6000

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:49 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 158 وعدد المصابين إلى 6000 ولا يزال هناك 21 مفقودا.

يذكر أن انفجارًا مدمرًا وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسبب بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

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