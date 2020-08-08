فرويز: «العنف الأسري» ممنهج للقضاء على طبيعة المصريين المسالمة (فيديو)

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المجتمع المصري "مجتمع نهرى" يتميز بالبساطة والحب والمودة وينبذ العنف، ولكن هناك تغيرات مستهدفة للقضاء على طبيعته المسالمة.وشدد فرويز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، على ضرورة التصدي للعنف الأسري، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة متعمدة ومدروسة لتغيير الشخصية المصرية بعملية ثقافية دخيلة، موضحا أن يناير 2011 كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، خاصة أنها أظهرت سلبيات المجتمع المصري.واستنكر استشارى الطب النفسي، ضرب الرجال لزوجاتهم أثناء الخلافات الزوجية، منوهًا بأن ظاهرة الضرب وسط الأسر ثقافة مختلفة عن ثقافات المجتمع المصري.