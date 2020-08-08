«البترول»: ليس لنا علاقة بسيارة حريق الدائري

شب حريق هائل أعلى الطريق الدائرى اتجاه المعادى بالقرب من أبراج سما اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة محملة بإحدى أنواع المذيبات التى تستخدم فى البويات، مما ادى إلى تفحم أكثر من 7 سيارات ملاكى وإصابة بعض المواطنين، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.ومن جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن سيارة النقل التي انقلبت واشتعلت بها النيران بالطريق الدائري في اتجاه المنيب أمام أبراج سما ليس لقطاع البترول وشركاتها أي علاقة بالسيارة من قريب أو من بعيد وهي تتبع إحدى الشركات الخاصة المستوردة لأحد أنواع المذيبات التي تستخدم في صناعة البويات.وعلى الفور، انتقل عدد من قيادات البترول على رأسهم المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول ونائبه للسلامة والصحة المهنية المهندس جمال فتحي، واللواء مجدي عباس وكيل أول وزارة البترول للأمن، ورؤساء شركات أنابيب البترول والمنطقة الجغرافية لشركات البترول.ودفع قطاع البترول بسيارات فوم من شركات أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول ومصر للبترول لمساندة قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق.