تعرف على تفاصيل فيلم «ريتسا» لأحمد حاتم

تعاقد الفنان الشاب أحمد حاتم على بطولة فيلم «ريتسا» بعد نجاحه مؤخرا من خلال بطولة فيلم «الغسالة» الذي قدمه مع هنا الزاهد خلال عيد الأضحى.وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن اسمه مأخوذ من «ريتسا» وهي قنفذ البحر، كما تقرر الاستعداد للعمل من أجل بدء تصويره خلال الشهر المقبل.وأضاف المصدر أن الفيلم سيكون عبارة عن مجموعة من القصص الرومانسية في إطار خفيف وبعيد عن فكرة «القتامة» كما أشيع مؤخرا.ويشارك في بطولة العمل الفنان الكبير محمود حميدة وجارٍ التعاقد مع عدد من الأبطال حيث رشحت عدة فنانات منهن كندة علوش والفيلم من تأليف معتز فتيحة ومن إخراج أحمد عبدالله صالح.