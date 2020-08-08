رئيس «الاتحاد الأوروبى»: سنعمل على إعادة ما تدمر فى بيروت

انتهى قبل قليل، اجتماع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى شارل ميشال فى بعبدا.وقال "ميشال" فى تصريحات صحفية من بعبدا، "سنعمل على إعادة ما تدمر في بيروت وسنقف الى جانب لبنان لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، وفقا لموقع لبنان 24.وفى وقت سابق، وصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال على رأس وفد من المجلس إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون.