حقيقة صورة بشار الأسد مع جرحى مرفأ بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس السوري بشار الأسد مع أحد الجرحى تحت عنوان الرئيس الأسد يزور المصابين اللبنانيين فى انفجار مرفأ بيروت.وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الصورة المتداولة لـ"الأسد" على أنه يزور مصابين لبنانيين في المستشفيات السورية عقب انفجار مرفأ بيروت، غير صحيحة.وأفادت الوكالة بأن الصورة التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطها عام 2012 خلال زيارة الأسد لجرحى في مستشفى عسكري في دمشق، وفقا لموقع لبنان 24.وكان الأسد أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون، بوقت سابق، مؤكدا الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم.