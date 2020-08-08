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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
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مصر
السيسي يهنىء رئيس جمهورية كوت ديفوار بالعيد القومي
السبت 08/أغسطس/2020 - 01:20 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
الكلمات المفتاحية
كوت ديفوار
العيد القومي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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