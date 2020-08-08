ضبط 228 قطعة سلاح و92 كيلو مخدرات في 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن 228 قطعة سلاح ناري، و260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكما قضائبا متنوعا خلال 24 ساعة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.ووجهت مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:- ضبط 228 سلاحا نارا بحوزة 204 متهمين على النحو التالي:(26) بندقية آلية.(39) بندقية خرطوش.(16) طبنجة.(147) فرد محلى.(337) طلقة مختلفة الأعيرة.(30) خزينة.ضبط (223) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 77795 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:(363) حكم جناية.(22447) حكم حبس جزئى.(4110) حكم حبس مستأنف.(40331) حكم غرامة.(10544) حكم مخالفة.في مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 260 قضية مخدرات بحوزة 273 متهم، ضُبط خلالها الآتي:كمية من مخدر الحشيش وزنت (12.385كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت ( 75.305 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2.538 كيلو جرام).كمية من مخدر البودرة وزنت ( 935 جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (502 جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3477 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (13 جرام).عدد (3318) قرص مخدر.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 41 متهم.في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (429) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22007) مخالفة مرورية.فى مجال فحص السائقين: فحص (116) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.