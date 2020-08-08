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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها في التبين للغد

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:47 ص
محاكمة ربة منزل
محاكمة ربة منزل
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كلًا من "ا.ع" ربة منزل محبوسة "ع.ع" عاطل محبوس و"ا.ع" عاطل محبوس لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين لجلسة الغد، في قرار صدر بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامه عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه محمد عصان، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ما ظفرا به المتهمين الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدرة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخارت قواه فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحا أبيضا "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاحا أبيضا بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته، وكالت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض، فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ25 ألف جنية وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

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