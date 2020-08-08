رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنائس نجع حمادى تبدأ استئناف القداسات الإلهية.. اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:09 ص
كنيسة نجع حمادى
كنيسة نجع حمادى
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
تبدأ كنيستا ماريوحنا الحبيب والعذراء مريم، صلوات القداسات الإلهية، اليوم السبت 8 أغسطس الجاري.

وكان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، قد ترأس اليوم، اجتماعًا عامًا لآباء كهنة الإيبارشية، عبر تطبيق "زووم"؛ لمتابعة استعداد كنائس الإيبارشية للفتح التدريجي لصلوات القداس.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، "تستمر الصلوات جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة بحسب بيان المتحدث الإعلامي لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية".

وأكدت أنه إنه لن يُسمح بحضور القداسات إلا من أُدرجت أسماؤهم في كشوفات الحجز، مضيفة أنه عند الاعتذار ضرورة الإبلاغ لإعطاء فرصة أمام الآخرين لحضور القداس الإلهي.

وتابعت: "يجب الالتزام بالكمامة طيلة القداسات الإلهية، بالإضافة إلى إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية".

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

رابط التسجيل الإلكترونى للكلية الحربية 2020

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يدرس تنظيم عدة معارض داخلية

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»