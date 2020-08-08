حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 8 أغسطس 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: تنظّم شؤونًا عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانبًا وتحرّك بتجرّد.عاطفيًا: حاول تفادي المشاكل حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن نقطة معيّنة.صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.مهنيًا: تحقق تطورًا مهمًا يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج.عاطفيًا: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك.صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك.مهنيًا:حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلًا ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.عاطفيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات.صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة.مهنيًا: تحقق إنجازًا مهمًا يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام.عاطفيًا: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه.صحيًا: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال.مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم.عاطفيًا: يوم جيد يحمل إليك أخبارًا طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحًا وليس هناك ما يستحق القلق.صحيًا: عليك التحلّي بإرادة قوية وألا تخلّ بالنظام الغذائي الذي تتبعه منذ مدة.مهنيًا: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة.عاطفيًا: الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعدّ مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة.صحيًا: قم برحلة مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة.مهنيًا: تصطلح أمور كثيرة تحت تأثير القمر من برج الحوت الصديق ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة وتصحيحًا لمسار أو تقدمًا في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق.عاطفيًا: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة.صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك.مهنيًا: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات لكي تستقيم الأمور.عاطفيًا: يوم جيد يوفر لك طاقة إيجابية فتجد نفسك أكثر قوة وعزمًا على مواجهة الأحداث الطارئة.صحيًا: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان.مهنيًا: يدعمك أصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة.عاطفيًا: لا توفر أي جهد في سبيل إسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك.صحيًا: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.مهنيًا: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني.عاطفيًا: أجواء عاطفية مهمة تبشر بيوم مستقر على الصعيد العاطفي، ويجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق.صحيًا: تكون مصرًا على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك.مهنيًا: تستقطب اهتمام الجميع في محيطك وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات.عاطفيًا: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جدًا.صحيًا: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتًا إضافيًا ولا تطل السهرات.