الفنانة نانسي صلاح عن انفجار بيروت: «الأرض اهتزت بنا»

كشفت الفنانة نانسي صلاح تفاصيل إصابتها في انفجار بيروت، قائلة: «كنت متواجدة بالأوتيل، ولما دخلت أخود شور، الزجاج انفجر إثر تداعيات انفجار بيروت».وأضافت الفنانة نانسي صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة: «حصلي خدوش بسيطة في الجسم، وإيدي الشمال واخدة فيها 8 غرز.. الحمد لله على كل حاجة، كل حاجة نصيب وقدر، أنا مش زعلانة على نفسي، أنا زعلانة على إخواننا اللي بيموتوا، احنا كلنا عرب، وكلنا إخوات».وتابعت: «يوم الانفجار نفسه كنت في مكان اسمه الرمانة تبعد ساعة عن مكان الحادث، لكن برغم ذلك تكسر زجاج الأوتيل والأرض اهتزت بنا.. المشهد صعب، عمره ما عدى علينا ولا شوفناه قبل كده والناس تعبانة وبتعيط».