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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

2020.. عام الحزن على فنانات الوطن العربى

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:31 ص
نانسي و إليسا وهيفاء
نانسي و إليسا وهيفاء
هاجر رضا
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شهد عام 2020 أحداثًا مثيرة بمختلف أنحاء العالم، من خراب ودمار وانتشار الأوبئة والفيروسات، وحتى آخرًا الحرائق التي طالت لبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، وأصاب العديد من الفنانين بالحزن على رأسهم المطربة نانسي عجرم.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية الفنانون الذين أصابهم الحزن في 2020.

نانسي عجرم

في بداية عام 2020، تورط زوج المطربة نانسي بقضية قتل، قيل إنه كان في حالة دفاع عند اقتحام منزل الفنانة اللبنانية، وأن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عامًا، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده، بعد أن اقتحم المنزل للسرقة.

إليسا

كتبت المطربة إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار، أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب!".

وعن ما إذا كان قد أصابها مكروه نتيجة الحادث فأوضحت "بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

هيفاء وهبي
وقالت هيفاء وهبي عبر تويتر "اللي صار اليوم بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا"، ودعت المطربة اللبنانية بالتبرع بالدم للجرحى والمصابين قائلة: "وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

هنا شيحة
وأعربت الفنانة هنا شيحة عن خوفها على عائلتها بعد حدوث الانفجار، إذ قالت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "يا رب يسلم اختي وعائلتي كلها في لبنان بلدي الثاني.. مش مصدقة اللي بيحصل وليه !الدمار لا دين له".

وأضافت: "يا رب يحفظ لبنان وشعبه.. قلبي معكم ويا رب يسلمكم ويبعد عنكم كل شر".

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