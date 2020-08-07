الثانية على الثانوية العامة مكفوفين: أتمنى الالتحاق بـ«إعلام الجامعة الأمريكية»

قالت رودينا سعد صلاح، الثانية على الثانوية العامة مكفوفين، إنها تمكنت من اجتيازها بمجموع 96.3 %، موضحة أنها اعتمدت في مذاكرتها على ملازم طبعت بطريقة برايل، وأنها ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية.وأضافت «رودينا» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أنه خلال أزمة كورونا اعتمدت على المذاكرة من خلال اللاب توب، واستطاعت أن تتعامل مع برامج الوورد، وهذه الفترة مكنتها من التعامل مع الكمبيوتر بشكل جيد.