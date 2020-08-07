أشرف زكي يكشف تطورات حالة سناء شافع الصحية

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الدكتور سناء شافع، عقب تدهورها خلال الأيام الماضية.وقال زكي في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لـ"شافع" مستقرة الآن، وهو تحت إشراف طبي ومتابعة دورية، مطالبا من الجميع الدعاء له في تلك الأزمة.وأوضح زكي، أن شافع لديه بعض المشكلات في منطقة الرئة أدت إلى نقله للمستشفى منذ ما يقرب من 30 يوما.يذكر أن الدكتور سناء شافع هو أحد أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديه العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمهمة، وشارك مؤخرا في عروض مسرح المواجهة والتجوال التي تقدمها وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم.