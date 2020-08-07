المفتى: الاستبشار فقه الحياة (فيديو) 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاستبشار هو فقه الحياة، والإنسان يتقلب في لحظات كثيرة بين الخير والضرر، لكن في الأفق دائما الخير والاستبشار والأمل والحياة.وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقت تم ترتيبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحسب وقته بالدقيقة وكل لحظة في حياته حتى الخاصة مسجلة، لأجل أنه سيكون هداية ونبراسا للأمة.وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الذي ينظر في النص الشريف يجده يعطينا فكرة التفاؤل والاستبشار والأمل، موضحا أن نظرة الإنسان في الحياة أنه كلما ضاق عليه الأمر يعلم أن الفتح أقرب.وأكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لن يغلب عسر يسرين، مشيرا إلى أن مساحة الاستبشار أوسع من مساحة الضيق.