السيطرة على «حريق التبة» في مدينة نصر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بجوار موقف التبة بمدينة نصر.وانتقلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماده، وقال شهود عيان إن هذه المنطقة معروفة باشتعال الحرائق نتيجة تخلص الأهالي من القمامة بسبب رائحتها الكريهة.وناشد أهالي شارع مصطفى النحاس المسئولين، نقل المقلب خارج المنطقة السكنية لما يسببه من روائح كريهة، إضافة إلى الحرائق التى تعرض حياتهم للخطر.