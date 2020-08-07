لبنان: توقف مدير الجمارك على خفية انفجار مرفأ بيروت

أوقفت السلطات اللبنانية، مدير عام إدارة الجمارك بدري الضاهر، على خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، حسب ما أوردت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.وكان قد أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، يوم الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلا، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف المسئول اللبناني أن حالة 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.وتواصل فرق الإنقاذ مسحها تحت الأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.وبدأت السلطات الأمنية والقضائية إجراءاتها مواكبة للتحقيقات الجارية بهدف الكشف عن ملابسات الانفجار فأوقفت حتى اللحظة 16 شخصا للتحقيق معهم، وجمدت أرصدة مدراء الجمارك ومرفأ بيروت وعدد من المسئولين في المرفأ.