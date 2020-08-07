رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول الثانوية من ذوي القدرات: أبدأ يومي بالصلاة والرياضة ثم أذهب للمدرسة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:21 م
محمد الحسيني
محمد الحسيني
الشيماء زيدان
طباعة
قال محمد الحسيني، الأول على الثانوية العامة من ذوي القدرات الخاصة، إنه كان يقوم لصلاة الفجر في بداية اليوم، ومن ثم يتناول وجبة أكل خفيفة، ويذهب للتمرين الرياضي الخاص به، ويعود بعدها إلى البيت ليرتدي الزي المدرسي وأذهب للمدرسة.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة عبر الزووم، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أنه بعد رجوعه من المدرسة كان ينتهي من واجباته المدرسية، وبعدها يخرج مع والده لممارسة الجري.

وأكد، أنه واجه الثانوية العامة بكل إرادة وتحد ولم يخف من هذه السنة البتة، حيث كان يعتمد على نفسه في مذاكرته، لذلك كافأه الله على هذا التعب والمجهود.

وأعرب عن أمنيته في الدخول للمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث إن هواياته السباحة والرسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
المزيد

الثقافة

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان