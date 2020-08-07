أول الثانوية من ذوي القدرات: أبدأ يومي بالصلاة والرياضة ثم أذهب للمدرسة

قال محمد الحسيني، الأول على الثانوية العامة من ذوي القدرات الخاصة، إنه كان يقوم لصلاة الفجر في بداية اليوم، ومن ثم يتناول وجبة أكل خفيفة، ويذهب للتمرين الرياضي الخاص به، ويعود بعدها إلى البيت ليرتدي الزي المدرسي وأذهب للمدرسة.وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة عبر الزووم، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أنه بعد رجوعه من المدرسة كان ينتهي من واجباته المدرسية، وبعدها يخرج مع والده لممارسة الجري.وأكد، أنه واجه الثانوية العامة بكل إرادة وتحد ولم يخف من هذه السنة البتة، حيث كان يعتمد على نفسه في مذاكرته، لذلك كافأه الله على هذا التعب والمجهود.وأعرب عن أمنيته في الدخول للمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث إن هواياته السباحة والرسم.