طبيب يوضح أسباب الإصابة بجلطات المخ وأعراضها

كشف الدكتور محمد عواض، أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة عين شمس، عن أسباب الإصابة بجلطة في المخ، بعد انتشاره في فئة الشباب وإصابة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي به مؤخرًا.وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "جلطات المخ لها أسباب كثيرة وتصيب أي فئة عمرية ومنها الأطفال والشباب وكبار السن، وكل واحدة منها لها أسبابها العلمية".وأضاف: أحد أسبابها يكون نتيجة عيوب خلقية في السنين الأولى من العمر، كما تكون نتيجة أمراض مصاحبة كارتفاع السكر والضغط، أو أعراض أخرى تحدث في شرايين المخ وتؤدي للجلطات.أعراض الإصابة بالجلطاتوأوضح عواض أن هناك نوعين من الأعراض، منها العامة مثل الصداع أو ألم في طرف من الجسم أو الوجه، وهناك أخرى متخصصة منها التشجنات أو حدوث ضعف أو شلل واعوجاج في الفم، أو عدم القدرة على الكلام، فهذا كله يدل على وجود خلل معين في الجهاز العصبي.وأضاف أن الصداع المصاحب لمشاكل في الرؤية أو عدم ارتياح للضوء أو ضعف أو تشجنات أو قيء فكل هذا أعراض للجلطات، وكذلك ألم عرق النسا، وآلام في القدم والتنميل.