رئيس «علمية كورونا» يعلن خطة جديدة للتعامل مع الإصابات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تطبيق خطة جديدة في التعامل مع إصابات كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم استقبال المشتبه فيها بمستشفيات الحميات والصدر، والعجوزة و15 مايو، موضحا أنها ستكون مسئولة فقط على التعامل مع حالات "كوفيد-19".وأضاف حسني لـ"الدستور" أن جميع مستشفيات الفرز ستعود لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في حين سيتم تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات السالف ذكرها للتعامل معها، لافتًا: "مصر تسجل حاليًا 100 إصابة في المتوسط يوميًا، وبالتالى فإن احتياجنا لتشغيل جميع المستشفيات كعزل أصبحت غير مطلوبة".وأوضح أن هناك خطة بديلة في حال عادت معدلات الإصابات في التزايد مرة أخرى، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامات وعدم ملامسة الفم والعين والأنف باليد، والعطس في منديل، والتخلص من الكمامة أو المنديل بطريقة آمنة.