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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبنان عن المواد المتفجرة: «لم أكن على علم بها»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:12 م
ميشال عون
ميشال عون
منار أحمد
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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن المواد المتفجرة التي كانت بمرفأ بيروت دخلت إلى لبنان عام 2013، مضيفا أنه لم يكن على علم بها ولا بمدى خطورتها.. جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، حسبما أفادت صحيفة النهار اللبنانية.

وأكد عون: صلاحياتي لا تسمح لي بالتعاطي المباشر بالمرفأ، وهناك تراتبية يجب احترامها وعليها تحمل المسئولية.

وعما يقال عن علمه بتخزين المواد المتفجرة في المرفأ، أوضح عون أنه تلقى منذ فترة قصيرة في 20 يوليو الماضي معلومات حول الموضوع، وأوعز فورًا إلى الاتصال بالأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم.

وتعليقًا على قول أحد الصحفيين عن أن المرفأ يسوده الغموض وعدم معرفة بما يحويه وما يحدث فيه، أشار عون إلى وجوب إعادة النظر بكل المرافق والمؤسسات ومنها المرفأ ومصرف لبنان والادارات الرسمية، قائلا: "لهذا نتحدث عن تغيير في النظام.. وتراكم المشاكل منذ نحو 30 عامًا أدى إلى وضعنا الحالي".

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