الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل

يشارك الأنبا ميخائيل أسقف كنائس حدائق القبة؛ مساء اليوم؛ في نهضة صوم السيدة العذراء مريم؛ والتي تقيمها كنيستها بعزبة النخل؛ وذلك "أون لاين".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها "أونلاين"، وذلك منعا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"؛ لاسيما أنها تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون "أونلاين" في نهضات الكنيسة لصوم العذراء وذلك وفقا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.ويستعد الأقباط لاستقبال صوم العذراء مريم بحجز القداسات الإلهية؛ بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات والتي تستأنف القداسات تزامنا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة.وفرضت الكنائس إجراءات لتسجيل الحضور للقداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على التزام الأفراد بارتداء الكمامة خلال صلواتهم بالقداس الإلهي؛ مع عدم تركها إلا عند التناول.وستقيم الكنيسة الأرثوذكسية طيلة فترة صوم السيدة العذراء مريم؛ أكثر من قداس لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات، خلال صوم السيدة العذراء مريم.