«تعودنا على الأسي».. لبنانيات يروين معايشتهن لانفجار بيروت

"أمي لا أريد أن أموت"، كلمات دلفت على لسان طفل صغير في أحد مقاطع المصورة التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادث انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي.المرأة هي عمود البيت، لذلك دفع الكثير من اللبنانيات ثمن وجودهن في منطقة الانفجار العظيم بالقرن الواحد والعشرين، فكان عدد الضحايا أكثر 135 قتيلا و5 آلاف جريح، منهم عدد كبير من النساء، الأمر الذي دفع "الدستور" لمحاورة اللبنانيات الناجيات.

- سجي: ما أشبه اليوم بـ 2014.. حاولت توثيق الواقعة بعد الاطمئنان على أسرتي

و تروي سجي مرتضي صحفية لبنانية في العشرينات من عمرها لـ "الدستور"، أن الأمر بدء بهزة أرضية شديدة تابعها صراخ الأهالي وخروجهم إلى الشرفات لمعرفة ماذا يحدث، بدأت نظرات الذهول والتعجب تثير الجميع، والروايات انهمرت علينا، البعض يصرخ هناك طائرة ألقت شيئا من السماء، والباقية تقول أنه هناك قصف أو عمل إرهابي قد وقع.كان التفجير قريب نوعا ما من منزل سجى، فكان أكثر تأثرًا بالتفجير الأول، إلا أن أثاث منزلها اهتز لمدة 7 دقائق تقريبًا، ليشاهدوا ضبابا أحمر يخرج من المرفأ، رافقته سحابة بيضاء دفعتنا جميعًا إلى الداخل، هرعت حينها "سجي " للاطمئنان على والدتها وشقيقها."هذه ليست الضربة الأولي التي تتلقاها بيروت خلال الأعوام الأخيرة"، هكذا أوضحت أنها عاصرت في الفترة الماضية القصف الإسرائيلي على لبنان 2014، والقصف الداعشي، وحرب لبنان 2006، جميعها لم تكن بنفس القوة والدمار الذي خلفه انفجار 2020 في أقل من دقيقة واحدة.لتوثيق الحادثة سارت سجى في الشوارع لتجد الدماء المتناثرة في نصف العاصمة وكأن نهاية العالم قد تركت بيروت لتقاومها وحيدة، فعدد كبير هدمت منازلهم وكل مرافق الدولة تعطلت، وهناك مفقودين لازالت أجسادهم تحت الأنقاض، كل ذلك بسبب الفساد الذي استشرى في كل لبنان مخلفا تلك الفاجعة التي تحتاج لعشرات السنوات لتداركها، لكن الشعب اللبناني كان متكاتفًا في وجه تلك الأزمة ففتحت المنازل لإيواء المشردين، واستقبلت المستشفيات المصابين وتحولت السيارات الخاصة لعربات إسعاف، وتدفقت المساعدات من أدوية وغذاء، وهم الأهالي بإخراج المدفونين تحت الأنقاض.