محمود الخطيب يحرر محضرًا بعد سرقة منزله بـ6 أكتوبر

حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضرًا فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.وقالت مصادر إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة تجرى حاليًا معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.