جرحى في مظاهرات ضد الحكومة اللبنانية.. ودعوات للتظاهر غدا

سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء أمس الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.وتظاهر عدد من المحتجين الغاضبين في وسط بيروت، وطالبوا باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.وقام المحتجون بالتقدم باتجاه مجلس النواب، لكن القوى الأمنية منعتهم فقاموا برميها بالحجارة، والزجاج.من جانبها، رمت القوى الأمنية الحجارة باتجاه المحتجين، كما قامت برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى.وأشعل المحتجون النيران من خلال حرق الألواح واللوحات الإعلانية في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مراسلها ببيروت، قيادة عشرات الشبان دراجات نارية، وقاموا برشق عدد منهم القوى الأمنية بحجارة، بينما كان آخرون يضرمون النيران في ألواح خشبية وإطارات مطاطية.كما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع، وتصدت لمحاولة تقدمهم باتجاه أحد مداخل البرلمان، وتكررت محاولات الكر والفر لساعات حتى ما بعد منتصف الليل.ودعا ناشطون إلى تحرك احتجاجي غدا السبت، على خلفية انفجار المرفأ الذي أثار غضبا واسعا في لبنان وفاقم النقمة ضد الطبقة السياسية.