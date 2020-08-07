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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قومى من تحت الردم».. مبادرات شباب لبنان لإحياء بلادهم من جديد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:37 ص
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
سارة ساويرس
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لم يهز انفجار مرفأ بيروت المدينة وحدها، إنما هز قلوب العالم، لسقوط مئات القتلى، والآف الجرحى وتدمير أكثر من 300 ألف منزلا، ولايزال.

تبرعات
اجتمع اللبنانيون على قلب رجلٌ واحد، دشنوا عددا من المبادرات تهدف إلى جمع الأموال لعلاج والمصابين، ومساندة المتضررين، كما عرض مصمم الأزياء، رامي القاضي، مساعدته لبعض الأسر، معلنًا عن رقم هاتفه لكل من يحتاج إلى مأوى.

ودعا الصليب الأحمر اللبناني، منذ بداية الانفجار، للتبرع بجميع فصائل الدم في مراكز نقل الدم التابعة له، وحدد مناطق للبترع فيها مثل طرابلس، جونيه، أنطلياس، سبيرز، زحلة، صيدا، والنبطية.

طعام للضحايا

دشنت النجمة ندى بو فرحات، مبادرتها لإعداد طعام لضحايا الإنفجار، ودعت جميع متابعيها عبر حسابها على انستجرام، للانضمام إلى allforonechefsstars لإعداد الطعام، وحاز حديثها على دعم الالآف من الشباب اللبنانى، ونفس الشئ أعلنه مطعم dryandraw.leb لإعداد أطعمة فريش لمصابى الانفجار والذين فقدوا منازلهم، ولبعض المتطوعين في مناطق الجميزة ومار مخايل وغيرهم من متضررى الانفجار.

تنظيف الشوارع
"قومى من تحت الردم" شعار كثير من الشباب اللبناني، فى محاولة لرفع الأنقاض من الشارع، ترميم واجهات المحال التجارية المتضررة، كما انتشرت الخيام الميدانية وبها شباب من بيروت لتقديم المساعدة للأهالى المتضررين من الانفجار.
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
«قومى من تحت الردم».. مبادرات شباب لبنان لإحياء بلادهم من جديد
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
مبادرة شباب لبنان
«قومى من تحت الردم».. مبادرات شباب لبنان لإحياء بلادهم من جديد

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