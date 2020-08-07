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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تستفز اليونان بمناورات عسكرية بين جزرها منتصف أغسطس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:34 ص
مناورات عسكرية
مناورات عسكرية
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن تركيا أصدرت، صباح أمس الخميس، "التلكس" الملاحي الذى يحجز المنطقة الواقعة بين جزيرتى رودس وكاستيلوريزو للتدريبات العسكرية.

ووفقًا لإعلان صادر عن مكتب الملاحة والهيدروجرافيا وعلوم المحيطات التابع للقوات البحرية، تخطط تركيا لإجراء مناورات مدفعية يومي 10 و11 أغسطس في منطقة تمتد بين الجزيرتين اليونانيتين.

واوضحت الصحيفة ان التحركات التركية في المياه الإقليمية اليونانية تزيد من التوترات بين البلدين في شرق المتوسط، حيث ردت اليونان بتصعيد الموقف على المستويين الدولي والأوروبي، وهدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات صارمة إن لم تتراجع عن عدوانها واستفزاز دول الجوار في شرق المتوسط.

وأشارت "كاثمريني"إلى اتفاق مصر واليونان،مساء أمس الخميس، على تعيين الحدود البحرية بينهما ليشتعل الغضب التركي أكثر، حيث تحبط هذه الاتفاقية مخططات الرئيس رجب طيب أردوغان في المنطقة من سرقة موارد النفط والغاز القبرصية والليبية، وادعت تركيا أن الاتفاقية تمس الجرف القاري التركي وأنه لا يوجد حدود بحرية مشتركة بين اليونان ومصر، رغم أن البلدين يقعان في مستوى جغرافي واحد تقريبًا.

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