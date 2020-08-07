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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:28 ص
الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
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تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الخلافات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، وتزامنًا مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط ترقب الكشف عن تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يوليو المنتهي.

وهبط مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنحو 0.55% عند نهاية الجلسة، وفي الصين انخفض مؤشر "شانغهاي" 0.56% وفقد مؤشر "شنتشن" المركب 0.648%.

تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4% إلى 22330 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.2% عند 1547 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 0.3%، وفي أستراليا تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 0.34%.

وارتفعت أسهم شركة الخطوط الجوية الكورية بأكثر من 7% بعد أن أعلنت شركة الطيران عن صافي ربح في الربع الثاني على خلفية الطلب القوي على البضائع، وجاء تقرير الأرباح إيجابيا على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران العالمية.

وأنهى سهم "نينتندو" جلسة اليوم على ارتفاع بما يزيد على 3% بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباحها التشغيلية 428% في الربع الثاني من العام الجاري.

وهوى سهم "نيكون" بنحو 7.3%، بعد أن كشفت عن توقعات بتسجيل خسائر تشغيلية بقيمة 75 مليار ين (710.56 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري.

وذكر بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الجمعة ـ أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأسترالي من المتوقع أن تكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق".

وأوضح البنك: "لقد تبين أن عدم اليقين العام ونقص الطلب يمثلان عبئا على النمو أكثر مما كان يعتقد سابقا"، معترفا بأن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لمعالجة انتشار فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا "ستزيد من تأخير التعافي.

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