أمريكا تعلق تحذيرها لمواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

أعلنت الولايات المتحدة تعليق تحذيرها الذي تدعو فيه الأمريكيين إلى تجنب السفر للخارج بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أنها ستتخذ قرارتها اعتبارًا من الآن، بناء على الوضع في كل دولة على حدة".وأوضحت الخارجية أن الظروف الصحية والأمنية تتحسن في بعض الدول وقد تتراجع في أخرى، لذلك ستعود الوزارة إلى نظامها السابق بتوجيه النصائح للمسافرين بناء على المخاطر في كل بلد.وأوصت الوزارة المواطنين الأمريكيين التزام أقصى درجات الحذر عندما يتوجهون إلى الخارج بسبب طبيعة الوباء الذي لا يمكن التكهن بتطوره.يأتي هذا الإعلان بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تشغيل الاقتصاد في أسرع وقت ممكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر القادم.لكن حدود الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا بالوباء بفارق كبير عن البلدان الأخرى، تبقى مغلقة أمام معظم المسافرين من الاتحاد الأوروبي الذي لا تستقبل معظم بلدانه مقيمين في الولايات المتحدة.وبين الدول التي صنفتها واشنطن في الدرجة الأولى تنطوي على أقل درجة من الخطر، تايوان واستراليا، وأدرجت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الحليفة للولايات المتحدة، في الدرجة الثالثة، بينما جاءت الهند في الدرجة الرابعة وهي الأعلى وتوصي السلطات الأمريكية بتجنب السفر إليها.وكانت واشنطن قد دعت الأمريكيين في 19 مارس الماضي إلى الامتناع عن السفر للخارج لأي سبب، في إجراء غير مسبوق في دول العالم.