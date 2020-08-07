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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: توقيع اتفاقية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:55 ص
قرقاش
قرقاش
مروة عنبر
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أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الجمعة، بالاتفاقية التي وقعت بين اليونان ومصر من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب.

وأكد قرقاش أن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبلها في نوفمبر الماضي، والذي أثار انتقادات أوروبية جمة وعربية لمخالفته المعاهدات الدولية، وفقا لما نقلته العربية نت.

وأعلنت كل من مصر واليونان أمس الخميس توقيع اتفاق بحري بينهما، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتفاق يشمل تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

كما اعتبر أنه يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.

في حين رأى دبلوماسيون من اليونان، أن الاتفاق أبطل فعليا الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي مع رئيس الوفاق فايز السراج، وأثار انتقادات أوروبية جمة، لمخالفته المعاهدات الدولية.

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