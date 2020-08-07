نجلاء بدر: لا أجيد تمثيل الكوميديا

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن إعجابها بالفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين وأدوارهم في مسلسل بـ"١٠٠ وش".وأضافت الفنانة نجلاء بدر، خلال لقاءها ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة، مع الإعلامية أميرة العادلي، مساء الخميس، أنها لا تجيد تمثيل الكوميديا، معقبة:"كتير من المخرجين هيموتوا ويخلوني أمثل كوميدي، لكن أنا شخص ارتجالي وتبع قفشات، لو فيه سيناريو كوميدي مكتوب مش هعرف أمثله".كما أبدت إعجابها الشديد بمسلسل "الاختيار"، لافتة إلى أنه يذكرها بوالدها ضابط الجيش.وأعربت الفنانة نجلاء بدر أيضًا عن حبها الشديد للسفر، قائلة: "بعشق السفر، وبحب الأماكن الواسعة، بحب الجبال والبحر، وطريق نويبع يشعرني بالشموخ".وأشارت الفنانة نجلاء بدر إلى أن دهب ورأس شيطان من أكثر الأماكن التي تحب السفر إليها وتشعر فيهما بالراحة.وتابعت: "أحب الأقصر وأسوان جدآ، ونفسي أسافر الواحات الداخلة والخارجة".وأردفت: "لي صداقات كثيرة من الوسط الفني أحب السفر معها، بحب أسافر مع أمير كرارة، أمير بجد أخويا، وأحمد رزق عشرة عمر وذكريات حلوة، وبحب أسافر مع أحمد السقا ومها أحمد، درة، عمرو بوسف، أحمد داوود وزوجته علا رشدي"، معقبة: "برتاح معاهم دماغهم بسيطة".يذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى في مسلسل "الفتوة" أيضًا التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.