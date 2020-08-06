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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعتزم فرض رسوم 10% على منتجات الألومنيوم من كندا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:23 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستعيد فرض رسوم على بعض واردات الألومنيوم من كندا، بعد أسابيع قليلة من دخول اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لدول أمريكا الشمالية حيز التطبيق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ترامب سيعلن في وقت لاحق اليوم، عن إلغاء إعفاء كندا من الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم، غير المشغول وغير المسبوك.

يأتي هذا بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، عن قلقه إزاء معاناة منتجي الألومنيوم الأمريكيين، الذين يقولون إنهم تضرروا من الزيادة الكبيرة في واردات المعدن من كندا.

كان السفير الكندي لدى الولايات المتحدة، كريستن هيلمان، قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على المنتجات الكندية من الألومنيوم الخام، لأن الزيادة الأخيرة في صادرات هذه المنتجات إلى السوق الأمريكية مؤقتة نظرا لتحول المنتجين في كندا عن تصنيع منتجات الألومنيوم بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

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