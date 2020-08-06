وزيرة الإعلام اللبنانية تطالب بتحقيق دولي في ملف مرفأ بيروت

قالت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبناني، إن لجنة تقصي الحقائق مستمرة في عملها لمعرفة سبب انفجار "مرفأ بيروت" الذي أحزن العالم.وأضافت "عبدالصمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن السبب المباشر لانفجار بيروت حتى الآن هو شحنة "نيترات الأمونيوم"، مطالبة بتحويل ملف انفجار "مرفأ لبنان" إلى مجلس العدل، لعمل تحقيق دولي في هذه الكارثة.وأكدت "وزيرة الإعلام اللبناني"، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت لمساعدة لبنان في محنته فقط، وليس وراءها أغراض أخرى، مشدّدة: "مستمسكون بالمحافظة على سيادة لبنان".واستطردت: "بعض أفراد أسرتي استشهدوا في حادث انفجار مرفأ بيروت، وهناك عشرات من الأفراد مازالوا مفقودين إثر حادث الانفجار".وتابعت: "السلطة السياسية لم تربح ثقة المواطنين طوال سنوات، مشيرة إلى أن غضب الشارع اللبناني بسبب تراكمات الانهيار الاقتصادي والسياسي على مدى سنوات".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.